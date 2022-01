Giel Beelen heeft voor het eerst gereageerd sinds bekend werd dat het door hem gepromote kruidenpreparaat Shambala verboden wordt. De radio-dj vertelt dat hij anderen wilde helpen met de druppels, die mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid.

"Ik heb het ooit op de markt gebracht omdat het mij heel erg geholpen heeft en ik er andere mensen mee wilde helpen", zegt Beelen in de podcast Off The Record.

"Nu heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit - een autoriteit, dus daar ga ik niets tegen zeggen - besloten dat het niet mag en dat het gevaarlijk is als je het heel veel neemt." De radio-dj laat weten dat hij zelf nooit last heeft gehad van de druppels.

Uit onderzoek van de NVWA bleek dat het middel de stoffen harmine, harmaline en tetrahydroharmine bevat, die in hogere doseringen kunnen leiden tot misselijkheid en braken, maar ook hallucinaties, coördinatiestoornissen, verstoord zicht en verlamming.

Ook eenmalig gebruik kan leiden tot schadelijke effecten op het centrale zenuwstelsel, zoals pupilverwijding, speekselvorming en een lage bloeddruk.

Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de NVWA de voorraad van het kruidenpreparaat in beslag genomen en besloten dat het niet meer verkocht mag worden.