Rachel Hazes heeft het "gezellig" met No Surrender-oprichter Klaas Otto en ziet wel wat de toekomst brengt. De weduwe van André Hazes heeft sinds het overlijden van de zanger wel gedatet en een paar vaste relaties gehad, maar echt liefdesgeluk vond ze niet meer.

Natuurlijk was het huwelijk van André en Rachel Hazes lang niet altijd een sprookje, maar de liefde was wel echt. Na het overlijden van de zanger in 2004 heeft de weduwe dan ook altijd duidelijk gemaakt: André blijft nummer één. Zo verliefd als ze op André was, is naar eigen zeggen met niets te vergelijken. Al waren er een paar mannen die dichtbij kwamen.

Zo kreeg Hazes in 2008 een relatie met de Italiaan Niccolò Armaroli. Hun relatie strandde definitief in 2011. Achteraf denkt Hazes, die nog steeds goed bevriend is met Armaroli, dat ze hem nooit een eerlijke kans heeft kunnen geven, zo kort na het overlijden van haar man. "We waren verliefd, maar ik was nog te veel met André bezig. En dat terwijl Niccolò eigenlijk de ideale man voor mij is."

Een liefdesreünie bleef uit, al gunt Hazes Armaroli alle geluk in de liefde. "Maar niet met mij", zei ze in 2020 tegen Story. In die tijd was Hazes net bekomen van een andere relatie: die met Mike. Een man met wie ze haar leven graag had willen delen, maar die er volgens de weduwe flink wat geheimen op nahield.

"Ik had nooit meer verwacht dat ik nog een keer zo verliefd zou worden", aldus Hazes over Mike. "En ik merk ook dat ik, op André na, niet eerder zo verliefd op een man ben geweest." Toch strandde de relatie al snel. Sterker nog: het eindigde in een verschrikkelijke teleurstelling. "Niemand heeft doorgehad wat voor man hij echt was. Ik niet, en de mensen om mij heen ook niet", vertelde Hazes na de breuk.

Kort na de relatiebreuk bleek dat Mike door twee van zijn exen werd aangeklaagd voor oplichting. Of Hazes zelf ook slachtoffer is geworden, heeft ze altijd in het midden gelaten. "Laat ik het voorzichtig zeggen: ik hoef hem nóóít meer te zien. Daarvoor staat er bij mij te veel op het spel."

Of Klaas Otto wel de ware is, moet nog blijken. De oprichter van motorclub No Surrender hoeft in ieder geval niet te verwachten dat Hazes alles zal laten voor de liefde. "Ik wil die aardappels wel op tafel zetten, maar niet om 18.00 uur", aldus Hazes eerder over relaties. Ze heeft er door alle werkzaamheden rondom de erven van haar man en haar theeboetiek in Amstelveen gewoon geen tijd voor. "Dan kun je beter voor de korte pijn gaan dan de lange ellende."