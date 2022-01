Mariah Carey is bezig met haar eerste kinderboek, een prentenboek over een kerstprinses. Ze herkent zichzelf in de hoofdpersoon, vertelt de All I Want for Christmas Is You-zangeres aan People.

The Christmas Princess gaat volgens de beschrijving van het boek over Little Mariah, die weinig heeft en ook niet veel nodig heeft. Haar enige wens is om een vredige en plezierige Kerst te hebben.

Ondanks gevoelens van eenzaamheid gaat het meisje op pad en ontdekt ze dat ze met haar stem wereldwijd het gevoel van Kerst kan overbrengen.

De hoofdpersoon is gebaseerd op Carey, maar "vertegenwoordigt alle kinderen", aldus de zangeres. "Vooral de kinderen die zich buitenstaanders of 'anders' voelen en die in zichzelf proberen te geloven."

Carey werkte voor het boek, dat komend najaar uitkomt, samen met auteur Michaela Angela Davis. Met haar schreef de zangeres ook haar in 2020 verschenen memoires The Meaning of Mariah Carey.