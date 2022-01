Rachel Hazes heeft een prille relatie met Klaas Otto, de oprichter van motorclub No Surrender. Otto werd in het verleden veroordeeld tot een celstraf wegens onder meer bedreiging en afpersing.

Het management van Hazes wil tegenover RTL Boulevard nog niet spreken van een relatie, maar laat wel weten dat de twee het gezellig hebben. "Laat ik het daarop houden. Wat de toekomst brengt, moeten we afwachten." Hazes en Otto kennen elkaar al langer.

De weduwe van André Hazes had begin 2020 nog enkele maanden een relatie met Mike, haar eerste sinds het overlijden van de volkszanger.

Otto werd in 2018 tot zes jaar celstraf veroordeeld wegens onder meer bedreiging, afpersing en witwassen. Hij ging vervolgens in hoger beroep en kwam in het voorjaar van 2020 weer vrij, nadat hij ruim drie jaar in voorarrest had gezeten.