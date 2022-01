Het kruidenpreparaat Shambala, dat werd gepromoot door Giel Beelen, blijkt volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) slecht voor de gezondheid. Maar wat belooft het middeltje te doen? En wat voor schadelijke stoffen zitten er eigenlijk in?

Shambala (vernoemd naar een - volgens het Tibetaans boeddhisme - mythisch koninkrijk), werd op de markt gebracht door Kukuru, het zelfontwikkelings- en spiritualiteitsplatform van Beelen. Het middel werd in samenwerking met een webshop gemaakt en via deze twee kanalen verkocht. Ook een Zwitserse medicijnman zou aan het middel hebben meegewerkt en het is verwerkt in een laboratorium in Zwitserland.

Het middeltje zou helpen om "je innerlijke goeroe" te vinden. Op de website werd het omschreven als "een natuurlijk kruidenpreparaat op basis van Caapi en Bobinsana".

Banisteriopsis caapi (Caapi) zou volgens de website helpen om je te verbinden met "het al", Calliandra angustifolia (Bobinsana) "opent je hart". Het zou ook helpen om "meer aanwezig te zijn in het nu". De ingrediënten zouden uit het Amazonegebied komen en daar door de lokale bevolking, onder leiding van een sjamaan, op een duurzame manier worden verzameld. Verder bestaat het uit water en alcohol.

Het preparaat moet via druppeltjes onder de tong worden aangebracht. Het zou werkzamer worden in combinatie met een dieta, een sjamanistisch dieet. Hierbij wordt sober gegeten met zo min mogelijk prikkels.

De makers van Shambala waarschuwen zelf al voor enkele bijwerkingen. Zo zouden gebruikers hoofdpijn en een prikkelend gevoel op de tong kunnen ervaren.

Maar de risico's blijken ernstiger, zo wees onderzoek van de NVWA uit. In het preparaat zitten de stoffen harmine, harmaline en tetrahydroharmine. Dit zijn DMT-stoffen die een hallucinerende werking hebben. Volgens de productomschrijving bevat Shambala juist géén DMT. De stoffen komen ook voor in ayahuasca, een Zuid-Amerikaanse hallucinerende drank.

De aangetroffen ingrediënten kunnen in hogere doseringen leiden tot misselijkheid en braken, maar ook hallucinaties, coördinatiestoornissen, verstoord zicht en verlamming. Ook eenmalig gebruik kan leiden tot schadelijke effecten op het centrale zenuwstelsel, zoals pupilverwijding, speekselvorming en een lage bloeddruk.

De NVWA heeft dinsdagochtend de voorraad in beslag genomen en ziet erop toe dat het niet meer wordt verkocht. Consumenten die het middel nog in huis hebben, wordt geadviseerd het niet meer te gebruiken.