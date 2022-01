Prinses Delphine is van plan om na de documentaire die de komende weken op de Vlaamse televisie te zien is niet meer te praten over de relatie met haar vader, voormalig koning Albert van België. Dat zegt regisseur Chris Michel bij NPO Radio 1.

"Zij heeft jarenlang moeten zwijgen en wil nu voor eens en voor altijd háár verhaal vertellen", aldus Michel. "Hoe zij het hele traject heeft ervaren, dat ze eerst werd verloochend en later erkend. Maar daarna wil zij er nooit meer over praten. Met deze documentaire sluit zij een periode af."

Het koninklijk paleis wilde niet meewerken aan de documentaire, vertelt de regisseur. "Maar ze vroegen wel of de woordvoerder van koning Filip van tevoren mocht komen kijken. Niet om inspraak te hebben, maar wel om te weten wat ze na de uitzending konden verwachten. Ik denk dat zij zich nu voorbereiden op de vragen van de pers die gaan komen."

In de serie, vanaf 12 januari drie weken lang te zien op Eén, vertelt de 53-jarige prinses over verschillende fases in haar roerige leven. Daarbij laat ze ook foto's uit haar eigen archief zien en deelt ze kiekjes uit familiealbums. In de tv-special komen ook haar partner, moeder en vrienden aan het woord, net als haar advocaten, journalist Mario Danneels, paleismedewerkers en vrienden uit de kunstwereld.

Koning Albert ontkende tot begin vorig jaar altijd de biologische vader van Delphine te zijn, maar DNA toonde aan dat die bewering onjuist was. Delphine kreeg de titel prinses van België en de nieuwe achternaam Van Saksen-Coburg.

De documentaire is vooralsnog niet te zien op Nederlandse televisie.