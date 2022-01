Simon Cowell heeft zijn vriendin Lauren Silverman ten huwelijk gevraagd op Kerstavond in het bijzijn van hun zoons. Silverman zei ja, zo bevestigt de manager van het jurylid aan People.

Cowell zou tijdens de kerstvakantie op het strand in Barbados op één knie zijn gegaan. Op datzelfde eiland hebben de twee elkaar voor het eerst ontmoet. Hun zevenjarige zoon Eric en Silvermans oudere zoon Adam waren bij het aanzoek aanwezig.

Het is niet helemaal duidelijk hoelang Cowell en Silverman al een relatie hebben. Ze leerden elkaar kennen in 2004, toen zij nog getrouwd was met een goede vriend van hem, projectontwikkelaar Andrew Silverman.

Cowell heeft later in een interview bekend dat de twee tijdens dat huwelijk een affaire hadden. Vlak na de scheiding in 2013 verschenen Cowell en Silverman samen op rode lopers.