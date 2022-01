Stefano Keizers heeft een nieuwe vriendin. De 34-jarige cabaretier heeft volgens RTL Boulevard een relatie met muzikante Loes Wijnhoven.

Het management van de cabaretier bevestigde het nieuws dinsdag door een aantal foto's van de twee naar RTL Boulevard te sturen.

Het stel geniet momenteel van een vakantie op Curaçao. De kersverse vriendin heeft direct haar schoonfamilie ontmoet, aangezien de ouders van Keizers op Curaçao wonen.

De cabaretier zette in november een punt achter zijn relatie met Ellis Kat. "We hebben alles geprobeerd om dit te voorkomen, maar uiteindelijk was er geen andere conclusie mogelijk dan deze hele nare", schreef Keizers toen op Instagram.