Ilja Gort heeft zijn echtgenote op een hele ludieke manier ten huwelijk gevraagd: de wijnkenner heeft zichzelf verkleed als Darth Vader en haar op die manier in een video gevraagd met hem te trouwen.

In gesprek met Superguide noemt hij zijn actie het meest romantische dat hij ooit heeft gedaan. "We gingen samen naar de bioscoop om Star Wars te zien. Als voorstuk lieten ze in de zaal de video van mij als Darth Vader zien."

Meteen daarna ging de nu 71-jarige Gort op één knie. "Gelukkig zei ze ja."

De twee trouwden in 2020, al maakte de wijnboer dat pas een jaar later bekend. Door de coronamaatregelen was het huwelijk niet zo groot als het stel gepland had en vond het ook niet plaats in het kasteel in Frankrijk waar Gort woont.

De ceremonie vond plaats in Amersfoort, vertelde hij eerder. "Dat was ook hartstikke lief en geweldig."