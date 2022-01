Shambala, het kruidenmiddel dat door radio-dj Giel Beelen wordt gepromoot, vormt volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een risico voor de volksgezondheid. De verkopers zijn gesommeerd te stoppen met de verkoop.

Ook het kruidenpreparaat OPEN UP, dat vergelijkbare ingrediënten bevat, is onderzocht door de NVWA en Wageningen Food Safety Research (WFSR). Voor dit mengsel geldt dezelfde waarschuwing.

Uit het onderzoek bleek dat de middelen de stoffen harmine, harmaline en tetrahydroharmine bevatten, die in hogere doseringen kunnen leiden tot misselijkheid en braken, maar ook hallucinaties, coördinatiestoornissen, verstoord zicht en verlamming.

Ook eenmalig gebruik kan leiden tot schadelijke effecten op het centrale zenuwstelsel, zoals pupilverwijding, speekselvorming of een lage bloeddruk.

Naar aanleiding van de uitkomst van het onderzoek adviseert NVWA aan consumenten om het middel niet te kopen of gebruiken.

Webshops die Shambala verkopen moeten het product uit het assortiment halen en de afnemers waarschuwen. Daarop wordt toegezien door de NVWA. De inspecteurs hebben dinsdagochtend bij Shambala en OPEN UP de aanwezige voorraad in bewaring genomen.

Beelen zag geen gevaar in middel

In Radar werd in oktober aandacht besteed aan het door Beelen gepromote kruidenmengsel. Het is onder meer te koop op zijn eigen website. Volgens de makers helpt Shambala bij het vinden van je "innerlijke zelf".

Voedselexperts bekritiseerden het mengsel in het consumentenprogramma. Beelen kwam zelf ook aan het woord, maar hij kon niet precies duidelijk maken hoe het drankje precies is samengesteld. Een farmacoloog sprak van een "tikkende tijdbom" omdat Shambala een zogenoemde serotonineshock zou kunnen veroorzaken. Volgens de radio-dj zelf "kon het middel geen kwaad".

BNNVARA, de werkgever van Beelen, had geen problemen met het onderzoek en keurde het zelfs goed. "Dit is een activiteit van Giel die volledig losstaat van BNNVARA, maar we gaan wel het gesprek met hem aan over de wenselijkheid hiervan."