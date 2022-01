André Hazes laat al een hele tijd niets meer van zich horen in het openbaar, maar de geruchtenmolen rond de zanger blijft draaien. Zijn relatie met Sarah van Soelen is nog maar amper voorbij of de zanger wordt alweer gekoppeld aan iemand anders. Wie is deze Anne Rose, van wie roddelbladen en juicekanalen zeker weten dat ze de nieuwe liefde van de zanger is?

Vooropgesteld: de vermeende relatie van Hazes en Anne Rose is door niemand officieel bevestigd. De zanger houdt zich afzijdig van sociale media en staat niemand te woord, en zijn management reageert sinds de burn-outachtige klachten niet meer op privévragen. Toch durven bladen als Privé, televisieprogramma's als Shownieuws en juicekanalen zoals die van Yvonne Coldeweijer met zekerheid te zeggen dat er wel degelijk sprake is van een relatie.

Hazes en Anne Rose zijn al samen op de foto gezet. Paparazzi hebben keihard hun best gedaan om de eerste foto van het nieuwe stel te maken en er zijn al verschillende plaatjes geschoten van de nieuwe vermeende relatie. De twee zijn op vakantie geweest naar Rome en in Marbella vastgelegd op diverse terrasjes.

Anne Rose en Hazes kennen elkaar al jaren: ze hebben samen op de middelbare school gezeten. Via de familie van Rossana Kluivert, de beste vriendin van Hazes' moeder Rachel, kwam Anne Rose voor Rachel te werken. Nino Wilkes fungeerde als manager en deed haar administratie, maar besloot dat werk neer te leggen. Als we de diverse juicekanalen mogen geloven, is Anne Rose toen in dat gat gesprongen. Op haar Instagram-profiel staat daar niets over: in haar beschrijving staat slechts dat ze sales manager is bij het populaire Amsterdamse restaurant Mama Kelly.

Een buurtgenoot van Anne Rose uit Vinkeveen vertelde aan Privé dat ze nog steeds bij haar ouders woont. Met haar ouders zou Hazes het ook prima kunnen vinden: doordat de twee elkaar al zo lang kennen, komt Hazes er al langer over de vloer en is hij een graag geziene gast van de familie geworden.

Op Instagram zijn nog geen foto's van de twee geplaatst, ook niet door Anne Rose. Het profiel van Anne Rose is afgeschermd en na het ontstaan van de geruchten over haar en Hazes heeft ze het aantal mensen dat haar mag volgen teruggebracht tot net iets meer dan achthonderd.

Saillant detail: Anne Rose en Van Soelen kennen elkaar. Sterker nog: Van Soelen is een van de weinige mensen die Anne Rose wel mogen volgen op Instagram. De twee zijn ook samen vastgelegd, want in de tijd dat Van Soelen zich nog de vriendin van Hazes mocht noemen, zijn Anne Rose en Van Soelen samen naar De Amsterdamse Zomer geweest. Daar zijn ook gezellige foto's gemaakt, getuige de Instagram-pagina van Van Soelen.