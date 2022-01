Gerard Joling neemt vandaag afscheid van zijn moeder Janny; met vrienden en familie brengt de zanger zijn moeder naar haar laatste rustplaats. In gesprek met De Telegraaf zegt hij heel dankbaar te zijn voor alle lieve berichten die hij kreeg na het overlijden van zijn moeder, die vorige week woensdag op 92-jarige leeftijd overleed.

"Mijn broer en schoonzus, mijn zus en zwager, we hebben elkaar erdoorheen geholpen. En dat hebben alle reacties en blijken van medeleven ook gedaan", aldus Joling, die zegt alleen al op sociale media honderdduizend berichten te hebben ontvangen.

"Hier liggen nu wel vijftienhonderd à zestienhonderd prachtige kaarten met de liefste teksten. Wanneer ik er willekeurig eentje lees, vallen mijn tranen er zo op. Ik zou niet weten waar ik moest beginnen met ze allemaal te beantwoorden. Dat gaat ook niet lukken", zegt de zanger, die middels het interview zijn dankbaarheid wil tonen.

Janny overleed vorige week onverwacht aan een dubbele longontsteking. Op haar afscheid wilde ze geen "circus", zoals Joling het beschrijft.

"Het wordt heel mooi, toch zie ik er wel tegenop. Ik ga zelf ook niet zingen. Er wordt wel muziek van me gespeeld. Mamma, de Bolero, Stay in my life en Climb every mountain. Maar dat live zingen? Ik heb Karin Bloemen gevraagd dat te doen. Zij zingt het prachtige Geen kind meer, over het sterven van je moeder. Dat is zo mooi. Maar zelf zou ik dat nu niet kunnen."