Julia Fox, de actrice met wie Ye West momenteel aan het daten is, ziet zichzelf als een diehardfan van de Kardashians. In december, kort voordat Ye in haar leven kwam, zei Fox in de podcast Forbidden Fruits dat ze wilde "dat de Kardashians haar familie waren".

Ze zei ook dat ze de realityserie Keeping up with the Kardashians vreselijk zou missen. "Ik keek er al vanaf 2007 naar toen het nog gênant was om daarvoor uit te komen. Ik heb me er nooit voor geschaamd, ik wilde dat het mijn familie was omdat je het gevoel hebt dat je ze goed kent. Je bent blij voor ze als er iets goeds in hun leven gebeurt."

Kort nadat zij haar enthousiasme over de Kardashians had gedeeld in de podcast, volgde een eerste ontmoeting met de rapper op een oud-en-nieuwfeestje, gevolgd door een enorm zichtbare date in New York waarover Fox een artikel schreef.

"Een Assepoestersprookje" noemt de enthousiaste Fox de fotoshoot die Ye voor haar zou hebben georganiseerd in een restaurant, gevolgd door de schenking van kledingsetjes op haar hotelkamer. De actrice heeft inmiddels de likes verwijderd die ze op Instagram gaf aan posts van Ye's ex, Kim Kardashian.