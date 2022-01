Peter Dinklage denkt drie jaar na het einde van Game of Thrones met veel plezier terug aan de hitserie. De acteur mist zijn personage Tyrion Lannister nog steeds.

"Hij was gewoon heerlijk en grappig", zegt Dinklage tegen The Sunday Times over Lannister.

De acteur keek elk seizoen weer uit naar het moment dat hij het script kreeg. "Elk seizoen kregen we alle scripts al aan het begin, als een soort roman. En die verslond ik helemaal. Niet omdat ik erachter wilde komen of mijn personage dood zou gaan, maar gewoon omdat ik er zo van genoot. Het was echt een plezier."

Hoewel Game of Thrones acht seizoenen lang een grote hit was, waren niet alle fans over het slot te spreken. Dinklage begrijpt dat kijkers een uitgesproken mening hebben over de serie en de laatste aflevering, onder meer omdat ze ook de boekenreeks waar Game of Thrones op is gebaseerd, goed kennen.

"Daarnaast moesten ze afscheid van ons nemen en dat wilden ze niet. Daarom werden sommigen boos. Maar als je iets maakt wat iedereen leuk vindt, dan doe je iets verkeerd."

Vorige maand zei Dinklage tegen The New York Times al dat fans niet zo moeten zeuren over het einde. "Ze wilden dat de mooie witte mensen samen de zonsondergang tegemoet reden. Mensen, het is fictie. Er zitten draken in. Zet je eroverheen."