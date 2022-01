Voormalig Boer zoekt Vrouw-deelnemer Annemiek is door haar volgers gewaarschuwd voor iemand die haar gegevens gebruikt op Tinder. Maar via Instagram laat de boerin maandag weten dat dat niet nodig is: ze is het namelijk zelf.

"Ik krijg allemaal berichtjes: 'Er is een fake account van jou actief op Tinder, maar geen zorgen want ik heb 'm al gemeld.' Nou lief, en bijzonder assertief, maar het is mijn eigen account", aldus Annemiek, die recent te zien was in Expeditie Robinson.

Eigenlijk was de boerin van plan rustig af te wachten tot feestjes weer mogelijk waren en dan vanzelf de liefde tegen te komen. "Maar ja, ik word morgen wel geboosterd, maar ik heb niet echt het idee dat de feestjes heel hard van start zullen gaan."

In haar omgeving ziet Annemiek steeds meer mensen een relatie krijgen met iemand die ze via een datingapp hebben ontmoet, dus zelf wil ze de kans nu ook maar wagen.