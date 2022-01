Johan Derksen is niet van plan zijn mening onder stoelen of banken te steken na meerdere bedreigingen aan zijn adres. De journalist zegt in De Telegraaf "totaal niet geïnteresseerd" te zijn in wat "gekkies" van hem vinden.

"Ik heb niet overal verstand van, maar ik heb wel overal een mening over", aldus Derksen in gesprek met de krant. Maandag begint Derksen samen met Wilfred Genee en René van der Gijp aan een dagelijkse talkshow en ook daar is de journalist van plan gewoon te zeggen wat hij denkt.

"Daarom vind ik dat VI Vandaag ook geen talkshow is, maar een meningenshow. De talkshows staan bol van de extremisten, want er moet vuurwerk op tv. Gewone Nederlanders komen nooit aan het woord. Wij zijn de stem van de zwijgende meerderheid en zorgen zelf voor het vuurwerk."

Derksen werd onlangs beveiligd omdat er sprake was van een dreiging. De 72-jarige analist kreeg een persoonlijke beveiliger, moest een paniekknop bij zich dragen en van auto wisselen op weg naar de televisiestudio. Uiteindelijk bleek er gelukkig niet zoveel aan de hand, vertelde hij zelf.

"Wij zeggen gewoon wat we ervan vinden. Dat is onze charme: als je iets gaat inslikken verniel je het hele format. Ik ben totaal niet geïnteresseerd in wat gekkies van mij vinden. Als ik vanwege reacties met de handrem erop ga praten, dan blijf ik thuis."