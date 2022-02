Trotse 'bonusmoeder'

Robbert Rodenburg was woensdag te gast in Koffietijd. Hij is geen onbekende voor Quinty Trustfull. De presentatrice kent de YouTuber, die met Trustfulls dochter Moise bevriend is, al sinds zijn zestiende. "Wat hebben we in de jaren leuke en gezellige dingen meegemaakt. Trots op hoe je gegroeid bent als mens en alle dingen die je nu doet en bereikt hebt! Kus van je 'Amsterdamse mama'."