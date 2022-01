Demi Lovato heeft de thuiskomst na een verblijf in een afkickkliniek gevierd met een nieuwe tatoeage. De Amerikaanse artiest heeft gekozen voor een grote zwarte spin op de zijkant van het hoofd. Op Instagram deelt Lovato foto's.

"Het was Grootmoeder Spin die ons veel dingen leerde", schrijft de 29-jarige Lovato, die vorig jaar bekendmaakte non-binair te zijn en met 'hen' en 'hun' aangesproken te willen worden, bij de kiekjes van de nieuwste aanwinst.

"Ze leerde ons over pottenbakken en weven. Ze leerde ons over vuur en licht en donker. Ze leerde ons dat we allemaal verbonden zijn via het web. Ieder van ons heeft een eigen plek in de wereld."

De spin is gezet door de beroemde tattooartiest Dr. Woo, die ook onder anderen Justin Bieber en Miley Cyrus voorzag van een tatoeage.

Zaterdag meldde een bron aan Page Six dat Lovato weer thuis is na een maand in een afkickkliniek te hebben doorgebracht. Het is voor zover bekend de derde keer dat de artiest zich liet opnemen. Dat gebeurde voor het eerst in 2010, en later na een overdosis in 2018.