Vrienden van Chris Noth maken zich zorgen. De in opspraak geraakte acteur heeft het gevoel dat zijn leven voorbij is, zo schrijft Page Six. Noth wordt door vijf vrouwen beschuldigd van misbruik, een poging tot aanranding en verkrachting.

Een bron vertelt aan de entertainmentsite dat Noth niet goed in zijn vel zit door de beschuldigingen en dat zijn vrienden bezorgd zijn. "Chris heeft eerlijk gezegd het gevoel dat zijn leven voorbij is. Zijn vrienden willen graag dat hij hulp zoekt."

De 67-jarige acteur ontkent de beschuldigingen en houdt vol dat de seksuele ontmoetingen met wederzijdse instemming plaatsvonden. Nadat de vermeende slachtoffers met hun beschuldigingen naar buiten waren gekomen, liet het managementbureau van Noth hem vallen.

Ook is Noth niet meer te zien in de serie The Equalizer en is hij verwijderd uit de finale van And Just Like That..., de spin-off van de tv-serie Sex and the City.