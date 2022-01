Omroep MAX-presentator Bert Kuizenga vond het "heel beangstigend" toen hij en zijn vrouw Astrid in maart 2020 met COVID-19 in het ziekenhuis terechtkwamen. Zeker toen zijn echtgenote ook nog eens op de intensive care belandde.

"Ik dacht: oh god, hoe loopt dit af?", zegt Kuizenga zondag in het NPO Radio 1-programma De Perstribune.

"We waren zo ongeveer de eersten die naar het ziekenhuis gingen vanwege corona", herinnert Kuizenga zich. "We werden per ambulance afgevoerd en niemand wist nog precies wat het was. Na één dag moest mijn vrouw naar de ic. Dan weet je het even niet meer. Dat heb ik niet zo gauw."

De herstelperiode heeft lang geduurd, vertelt de 66-jarige presentator. "Als het even kan, moet je zorgen dat je nooit op de ic terechtkomt."

Kuizenga is niet bang dat hij nog een keer besmet wordt. "Mijn antistoffen zijn twee keer gemeten en die waren heel erg hoog. Ik ben ook twee keer ingeënt en krijg deze week mijn booster."