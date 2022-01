Josh Duhamel gaat opnieuw trouwen. De 49-jarige Amerikaanse acteur heeft zijn 28-jarige partner Audra Mari ten huwelijk gevraagd. Het model en de voormalige Miss World America heeft ja gezegd.

"It's on!", schrijft Duhamel, onder meer bekend van Transformers, Safe Haven en When in Rome, zondag op Instagram.

Hij vroeg Mari op haar verjaardag per flessenpost ten huwelijk. "Ze vond een bericht in een aangespoelde fles en zei ja!", aldus de acteur bij een foto van het briefje met de tekst "Audra Diane Mari, wil je met me trouwen?".

Voor Duhamel wordt het zijn tweede huwelijk. Hij was eerder acht jaar getrouwd met Black Eyed Peas-zangeres Fergie. Dat huwelijk liep stuk in september 2017. De twee hebben samen een achtjarige zoon.

Duhamel en Mari kregen in oktober 2019 een relatie.