Peter Gillis had liever gehad dat de drie mannen die in november zijn zoon Mark mishandelden, hem hadden overvallen. Dat zegt de vakantieparkondernemer en realityster vrijdag in gesprek met LINDA.nl.

"Als je zoon zoiets overkomt… Ik had liever gehad dat ze mij hadden gepakt", aldus Gillis. "Hij is dertig minuten lang compleet in elkaar geslagen en toen hebben ze wat dingen meegenomen. Echt, zulke mensen: ga lekker werken voor je geld, denk ik dan."

Mark Gillis werd 's nachts door drie mannen overmeesterd toen hij bij zijn chalet aankwam. De mannen mishandelden hem en hielden hem vervolgens enige tijd vast terwijl ze de woning doorzochten. Uiteindelijk gingen ze er met nog onbekende buit vandoor.

In zijn biografie schreef Peter Gillis dat hij op een dodenlijst staat. Hij loopt daarom niet rond zonder beveiliging. De politie is in gesprek gegaan met de man die hem bedreigde. "Sindsdien is er veel veranderd. Vroeger lieten we nog weleens per ongeluk de deur openstaan, maar dat kan nu echt niet meer. We hebben allerlei alarmsystemen en worden goed beveiligd."

De 59-jarige Gillis stond met zijn vakantieparkenbedrijf Oostappen Vakantieparken jarenlang in de Quote 500. De belevenissen van hem en zijn familie worden gevolgd in de populaire SBS-realityserie Massa is Kassa.