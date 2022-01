Booker Prize-winnaar Marieke Lucas Rijneveld wil voortaan worden aangesproken met de voornaamwoorden 'hij' en 'hem', deelt de dertigjarige schrijver vrijdag op Twitter.

"Ik voel me zowel jongen als meisje, een tussenmens", zei de genderfluïde Rijneveld in 2018 in de Volkskrant. In Nederland gaf de schrijver de voorkeur aan het voornaamwoord 'zij', in het Engels werd hij 'they' en 'them' genoemd.

Als kind wilde Rijneveld graag een jongen zijn en verzon hij het fantasievriendje Lucas. In 2019 voegde de schrijver Lucas toe als tweede voornaam.

Rijneveld won in augustus 2020 de International Booker Prize met De avond is ongemak. Zijn roman Mijn lieve gunsteling uit 2020 wordt binnenkort door Ivo van Hove op het toneel gebracht.

Een klein jaar geleden was de auteur in het nieuws omdat Rijneveld had besloten het werk van de zwarte Amerikaanse auteur Amanda Gorman toch niet te vertalen. Het besluit om Rijneveld hiervoor te vragen leidde op sociale media tot kritiek van mensen die vinden dat Gormans werk door een zwarte persoon moet worden vertaald.