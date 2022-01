Waar Ye er onlangs nog alles aan deed om zijn ex-vrouw Kim Kardashian terug te winnen, lijkt hij zich nu te richten op iemand anders. De rapper, voorheen bekend als Kanye West, is namelijk aan het daten met actrice Julia Fox en liet dit vereeuwigen in een fotoshoot in Interview Magazine.

Het artikel waarin de foto's zijn gepubliceerd, is geschreven door Fox zelf. De actrice vertelt dat ze Ye heeft ontmoet op Oudejaarsavond. "Er was meteen een connectie. Het is heel fijn om hem in je buurt te hebben. Hij liet mij en mijn vrienden de hele avond proesten, dansen en glimlachen", aldus Fox.

De twee ontmoetten elkaar in Miami en besloten elkaar in New York weer te zien, waar ze samen naar een toneelstuk gingen. Daarna bezochten ze een restaurant om te dineren. Daar vond de fotoshoot ook plaats.

"Ye regisseerde een volledige fotoshoot voor me terwijl mensen aan het eten waren. Het hele restaurant vond het geweldig en moedigde ons aan", aldus de actrice, die rollen speelt in de films Uncut Gems en No Sudden Move.

Daarna kreeg Fox nog een verrassing. "Ik ben nog steeds in shock. Ye had een hele hotelsuite vol met kleding voor me. Het was de droom van elk meisje. Ik voelde me als Assepoester. Ik weet niet hoe hij het voor elkaar kreeg, maar ik was zo verrast. Wie doet zoiets nu op een tweede date of welke date dan ook?"

Fox weet nog niet hoe het verder tussen haar en de rapper zal lopen. "Maar als dit enige indicatie is, dan wordt het een geweldige tijd."

Ye en Kardashian maakte vorig jaar bekend te gaan scheiden. Sindsdien heeft de rapper, die vier kinderen met zijn ex-vrouw heeft, meerdere keren laten blijken dat hij haar terug wil. Onlangs kocht hij nog de woning tegenover het huis waar Kardashian met hun kinderen woont.