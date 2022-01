Joëlle Witschge en haar man Dave Bulthuis zijn wederom ouders geworden van een zoon. Het jongetje werd donderdag geboren en heet Ché.

"Ontmoet de nieuwe liefde in ons leven", schrijft het model op Instagram. "We zullen er altijd voor je zijn", meldt Bulthuis op zijn account. Ché is het jongere broertje van Rio, het eerste kind van Witschge en Bulthuis.

De dertigjarige Witschge, dochter van oud-profvoetballer Richard Witschge, maakte afgelopen zomer bekend weer in verwachting te zijn. "Rio wordt een grote broer! Zo dankbaar voor dit kleine wonder in mijn buik", schreef ze destijds.

Witschge en Bulthuis (31), die als profvoetballer al enkele jaren in Zuid-Korea actief is, trouwden in december 2019.