Douwe Bob is in december vader geworden van niet een, maar twee kinderen. Op Facebook schrijft de 29-jarige zanger donderdag dat er naast zijn dochter Bobby Lou, die hij kreeg met kunstenares Loes van Delft, nog een kindje van hem is geboren bij een andere, nog onbekende vrouw. Ook kondigde hij donderdag aan dat zijn ex-vriendin Anouk in verwachting is van een zoon.

"Ja, het is waar. Vorige maand ben ik vader geworden van een tweede meisje", schrijft de artiest.

"In eerste instantie hadden haar moeder en ik afgesproken dat ik me op de achtergrond zou houden in haar leven. Maar nu ze er is, voel ik me genoodzaakt en gedwongen daar iets over te zeggen", aldus de zanger. Daarmee doelt hij op het feit dat Yvonne Coldeweijer, die achter het juicekanaal Life of Yvonne zit, het nieuws al eerder deelde.

"Ik ben nog bezig de juiste weg in dit vaderschap te vinden. Wat er ook gebeurt, ook voor haar ben ik er als ze me nodig heeft", sluit hij zijn verhaal af.

Donderdag maakte Douwe Bob bekend dat zijn ex-vriendin Anouk vijf maanden zwanger is van hun kind. De zanger heeft met geen van de drie vrouwen een relatie.

Douwe Bob noemde de zwangerschap van zijn ex-vriendin donderdag in RTL Boulevard "onorthodox en misschien niet zoals het heurt". Toch is hij naar eigen zeggen heel blij en gelukkig. "Ik kan niet wachten tot ik er nog eentje mag verschonen."

