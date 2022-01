Wetenschappers van de Royal Botanic Gardens in Londen hebben een nieuwe boomsoort vernoemd naar Leonardo DiCaprio. Ze hebben dat gedaan als eerbetoon aan de Amerikaanse acteur voor zijn hulp bij het redden van een regenwoud in Kameroen, meldt de BBC donderdag.

Officieel heet de nieuwe boom Uvariopsis dicaprio. Hij is herkenbaar aan de gele bloesems die uit de stam groeien en is alleen maar in een klein deel van het Ebo-woud in Kameroen te vinden. Het is de eerste nieuwe boom die dit jaar officieel een naam heeft gekregen.

"Leonardo speelde een cruciale rol bij het stoppen van de boskap in het Ebo-woud", aldus onderzoeker Martin Cheek. De acteur lanceerde in 2020 een campagne op sociale media om boskap in het woud tegen te gaan. Maanden later besloot de Kameroense president Paul Biya - volgens de wetenschappers "waarschijnlijk vanwege DiCaprio's inzet" - de boskap te stoppen.

Het komt vaker voor dat nieuwe dier- of plantensoorten naar beroemdheden worden vernoemd. Zo is er in het Caribisch gebied een parasiet naar Bob Marley vernoemd, draagt een Australische daas de naam van Beyoncé en heeft een kikker de naam van de Britse prins Charles gekregen.

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.