De aankomende ministersploeg lijkt gehoor te gaan geven aan de oproep van de Nederlandse kappers om maandag na de beëdiging met een 'coronacoupe' op het bordes te gaan staan. Dat blijkt uit een rondgang onder een aantal aankomende bewindslieden.

De kappers riepen het kabinet-Rutte IV woensdag op niet met pas geknipt haar op het bordes te verschijnen voor de traditionele foto. De Nederlandse kapsalons zijn door de lockdown inmiddels een maand gesloten. Een net geknipt kapsel zou een verkeerd signaal afgeven aan burgers en neerkomen op een schoffering van de kappers.

Vertrekkend minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge, straks minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, probeert "het met een potje gel een beetje in de plooi te krijgen". "Maar ik vrees dat u ongeveer dit gaat aantreffen", zei hij.

ChristenUnie-prominent Carola Schouten, vicepremier in zowel Rutte III als Rutte IV en in het nieuwe kabinet minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, verscheen donderdag al met een opgefriste coupe bij het Logement waar Rutte gesprekken met zijn nieuwe ploeg voert. Ze heeft dat naar eigen zeggen zelf gedaan.

Nog geen nieuws over de koning

Schouten denkt dat zij haar haar maandag "even gaat föhnen". "Ja, ik hoop dat dat nog wel mag. Hier en daar een beetje krultang helpt ook nog weleens."

"Ik had vanochtend al de indruk dat mijn haar er keurig uitzag", liet CDA'er Hanke Bruins Slot, beoogd minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, donderdag weten.

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) zegt zich donderdagmiddag nog te beraden op de vraag of koning Willem-Alexander met een 'coronacoupe' op de foto gaat.

Het lag overigens niet in de lijn der verwachting dat aankomende ministers desgevraagd zouden aankondigen dat zij de coronaregels gingen overtreden.

