Douwe Bob krijgt een zoon, vertelt hij op Instagram. De 29-jarige zanger krijgt zijn tweede kind samen met Anouk, met wie hij eerder een relatie had.

"We probeerden het bijna drie jaar en het is bijna vijf maanden geleden dus toch gelukt. We houden in elke hoedanigheid dan ook erg van elkaar en Bobby Lou krijgt een lief broertje. Het leven is een wervelwind", schrijft de zanger, die niet duidelijk maakt of hij en Anouk ook samen zijn.

De artiest kreeg begin december een dochter, die hij samen met kunstenares Loes van Delft opvoedt. Met haar heeft hij geen relatie.

Douwe Bob had sinds 2018 met tussenpozen een relatie met Anouk. In juni vertelde hij in gesprek met Grazia niet uit te sluiten dat ze weer bij elkaar zouden komen. "Ik geloof dat we zielsverwanten zijn. Misschien wordt het ooit weer iets, we blijven van elkaar houden. Maar ik gun haar het beste. Als zij nu een leuke gast tegenkomt, denk ik serieus dat ik heel gelukkig voor haar zou kunnen zijn."

