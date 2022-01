Televisiemaker Tim Hofman vindt het jammer dat mensen zich soms vastklampen aan stereotype beelden die bestaan bij mannelijkheid en vrouwelijkheid. Dat vertelde de presentator donderdag in een gesprek op NPO Radio 1.

"Ik voel mij helemaal niet thuis bij masculiniteit die zich uit in seksisme. Of bij het beeld hoe mannen met gevoelens om zouden moeten gaan. Ik zou niet weten waarom ik geen nagellak of make-up zou mogen dragen."

Zelf combineert Hofman het liefst allerlei elementen waar hij zich goed bij voelt. "Ik sta in de sportschool op roze sokken en met nagellak op 200 kilo te tillen."

De presentator werd afgelopen jaar bekroond met de Winq Diversity Award omdat hij zich vaak inzet voor lhbtiq+'ers in Nederland, hoewel hijzelf niet tot de regenboogfamilie behoort.

'Ik kies er soms voor om niet op te vallen'

Hofman zou ook graag vaker een rok willen dragen. "Dat zit ook lekker. Maar ik kies er soms voor om een spijkerbroek, een T-shirt en een pet te dragen om niet op te vallen."

Hij noemt als voorbeeld het programma Over Mijn Lijk, waarin hij jongeren volgt die weten dat ze op korte termijn gaan sterven.

"Bij dat programma moet het niet over mij gaan, maar om de mensen die gaan sterven. Dan moet ik daar niet in een rok of op hakken gaan staan, dat kan mensen afleiden. Ik vind het soms al ingewikkeld dat ik armen vol tatoeages heb."