Het lijkt erop dat André Hazes alweer een nieuwe partner heeft en daarmee is de relatie met Sarah van Soelen definitief voorbij. De ex-vriendin van de zanger laat via Instagram weten dat het goed met haar gaat.

"Ik ben gezond, ik heb een superfamilie en vrienden om mij heen. Ik heb topwerk en ik ben goed bezig. En ik ben zwaar positief", aldus Van Soelen in antwoord op vragen van haar volgers.

De influencer zei eerder nog dat de relatie met Hazes tijdelijk gepauzeerd was, een officiële bevestiging van het einde van de relatie kwam er niet. Door diverse roddelkanalen werd de zanger echter alweer gekoppeld aan iemand anders: Anne Rose, een vrouw die voor zijn moeder werkt.

"Natuurlijk heb ik ook soms een offday. Maar daar ontkom je niet aan in het leven. Ik heb er mee om leren gaan", schrijft Van Soelen. "Ondanks alles voel ik mij eigenlijk heel goed en laat ik vooral niemand mijn 'mood' bepalen."

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.