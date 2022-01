Mediaverslaggever Rob Goossens, die regelmatig als deskundige in RTL Boulevard verschijnt, is vader geworden van een dochter. Hij laat woensdag aan het programma weten dat het goed gaat met zijn vriendin Veranika en de baby.

"Ze is er! Mia Leny Lucy Parmon besloot zojuist om 17.05 uur op de vijfde dag van dit nieuwe jaar naar buiten te kruipen", vertelt Goossens in een eerste reactie. "Moeder en dochter maken het uitstekend. En Mia is nu al een kanon, dus Veranika en ik zijn apetrots om ons haar ouders te mogen noemen."

Goossens was dinsdagavond nog via een inbelverbinding in de uitzending van RTL Boulevard te zien om over het programma Married At First Sight te praten. Hij kondigde toen al aan dat hij elk moment kon worden opgeroepen om met zijn vriendin naar het ziekenhuis te gaan voor de bevalling.

De 31-jarige Goossens schuift geregeld in het programma aan om over ontwikkelingen in de mediawereld te praten.