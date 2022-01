Nicolas Cage zingt liever niet meer in het openbaar nadat er in 2019 een video met hem viraal was gegaan. Op de beelden was te zien dat de 57-jarige acteur tijdens een karaokesessie Purple Rain van Prince zong.

"Het was voor mij een vorm van therapie", vertelt Cage woensdag in gesprek met The Hollywood Reporter. "Totdat iemand mijn punkrockversie van Purple Rain filmde en het door iedereen gezien werd. Toen zei ik: 'Ik doe niet meer aan karaoke.'"

De acteur vindt dat anderen geen karaokesessies moeten opnemen. "Het hoort privé te blijven. Ik vind het net zoiets als bidden."

In een eerder interview liet Cage al weten dat hij destijds net een relatiebreuk achter de rug had. Een goede vriend nam hem ter afleiding mee naar een karaokebar.

"Prince was rond die tijd drie jaar geleden overleden en iedereen weet dat ik hem enorm goed vind", zegt Cage over zijn keuze van Purple Rain. "Maar ik zong het liedje niet omdat ik een goed optreden wilde geven. Het was meer een soort schreeuwtherapie."