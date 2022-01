Eva Simons en Sebastiaan Zwarts, die momenteel hun eerste kind verwachten, zijn getrouwd.

De twee beloofden elkaar op 23 december eeuwige trouw, schrijft de 37-jarige zangeres op Instagram.

Het stel is sinds 2019 samen. Eerder was Simons twee jaar getrouwd met dj Sidney Samson. De twee scheidden in 2016.

Simons is bekend van onder meer het nummer This is Love, een samenwerking met will.i.am, en de hit Take Over Control met Afrojack.