Wonder Woman-actrice Gal Gadot vindt zichzelf absoluut niet ijdel, vertelt ze in een interview met InStyle.

"Wat mode betreft ben ik vreselijk. Als ik aan het werk ben, wordt er make-up op m'n gezicht gesmeerd, maar thuis draag ik zeker niet elke dag make-up."

Ook heeft de 36-jarige Gadot, die vroeger model was, een hekel aan kleding passen. "Vraag maar aan Elizabeth Stewart (haar stylist, red.) hoe leuk ze het vindt om tijd met me door te brengen. Ik kom altijd aan met zinnen als: ik heb het druk, ik moet ergens anders heen, laten we zo snel mogelijk de juiste jurk vinden."

"Omdat ik model ben geweest, kan ik heel snel dingen passen. Ik ben niet ijdel omdat ik me gewoon niet zo bezighoud met de modewereld. Maar ik hou wel enorm van wellnesscentra en lichaamsbehandelingen. Daar kun je me voor wakker maken."