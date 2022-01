Hoewel velen hadden verwacht dat de twee zouden botsen bij The voice of Holland, zegt Glennis Grace dat ze juist goed bevriend is geraakt met Anouk.

"In korte tijd ben ik heel gek op haar geworden", vertelt de zangeres in Veronica Superguide.

"We zijn natuurlijk ook een beetje dezelfde types, dus ik wist dat het zou klikken. Ik weet dat veel mensen verwachten dat wij gaan clashen - of ze hopen het - dus misschien moet ik toch nog iets verzinnen zodat Anouk en ik elkaar in de haren vliegen, haha."

Grace kwam naar eigen zeggen in een warm bad terecht bij het programma, waar Anouk, Ali B. en Waylon haar medecoaches zijn. Ik ben al jaren goed met ze, maar zoals ze me hebben opgevangen in The voice is echt geweldig."

"Echt, ik ben nog nooit zo respectvol behandeld door collega's. En ik meen het hè, ik hang geen lulverhaal op. Ik zou je graag wat smeuïge verhalen willen vertellen, maar die zijn er gewoon nog niet."