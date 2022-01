Tiger King-hoofdpersoon Joe Exotic hoort op 28 januari of hij minder straf krijgt voor het inhuren van twee personen om zijn aartsrivale Carole Baskin uit de weg te ruimen en voor de dierenmishandeling die was geconstateerd in zijn park vol katachtigen

De excentrieke Amerikaan (echte naam Joseph Maldonado-Passage) werd tot 22 jaar cel veroordeeld. In hoger beroep werd afgelopen juli besloten dat deze straf lager moet uitvallen.

De voormalig dierentuin ondernemer had twee verschillende mensen opdracht gegeven op Baskin om het leven te brengen. De rechter had hiervan twee afzonderlijke aanklachten gemaakt, maar een andere rechter oordeelde in het hoger beroep dat dit onjuist was.

Maldonado-Passage kan zijn veroordeling teruggebracht zien worden tot een celstraf van 17 tot net iets minder dan 22 jaar, schrijven Amerikaanse media.

Daarnaast is de onttroonde Tiger King bezig geld bij elkaar te sprokkelen om Baskin terug te betalen. Volgens Maldonado-Passage is hij haar wegens een rechtszaak over haar handelsmerk Big Cat Rescue zo'n miljoen dollar verschuldigd en heeft hij hoge juridische kosten gemaakt.

Om zijn schulden te betalen heeft Maldonado-Passage een crowdfundcampagne opgezet.