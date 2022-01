Advocaat Natacha Harlequin is naar eigen zeggen niet altijd de "lieve vriendin" of het "leuke familielid". Als het erop aankomt, verkiest ze haar werk boven haar sociale leven, vertelt ze in Panorama.

"Ik ben al zo ver dat ik vrienden en familie niet vaak iets toezeg", aldus Harlequin, die ook regelmatig te zien is als crimedeskundige bij Shownieuws. "Dan kan er ook niemand boos worden."

"Sommige vrienden of bekenden vinden ook dat vervelend - hetgeen ik begrijp - dus tegen hen zeg ik al bij voorbaat dat ik niet kom. Dat is niet gezellig, maar wel duidelijk. Helaas ben ik er een heel dierbare vriendin door verloren."

De 48-jarige Harlequin heeft momenteel drie goede vrienden die helemaal begrijpen hoe haar leven in elkaar steekt. "Een van hen zei een paar weken geleden echter wel dat het nu echt te lang geleden is dat ze me gezien heeft. Ja, op televisie, maar daar nam ze geen genoegen mee. Dat begreep ik en daar heb ik ook mijn excuses voor aangeboden."