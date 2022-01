Sonja Silva denkt dat haar werk niet per se goed voor haar is. De presentatrice en actrice is er recent achter gekomen dat ze autisme heeft en is daardoor anders tegen haar leven aan gaan kijken. Dat zegt Silva woensdag in gesprek met De Telegraaf.

"Door mijn werk als presentatrice en actrice bevond ik me vaak in een voor mij toxische omgeving. Omdat mensen me herkenden, werd ik constant aangesproken. Omdat ik, door mijn overmatige gevoel van empathie, niet als arrogant wilde worden gezien, maakte ik netjes met iedereen een praatje", aldus Silva in de krant.

Onlangs werd bij Silva autisme vastgesteld. De actrice zegt dat haar hersenen nooit uitstaan en dat ze moeite heeft met sociale situaties. "Als ik ervoor kies om naar een verjaardag te gaan, weet ik van tevoren dat ik daar waarschijnlijk nog drie dagen van moet bijkomen."

In haar jeugd heeft niemand ooit gesuggereerd dat ze autisme zou kunnen hebben. Doordat haar zoon werd onderzocht, is ze voor zichzelf ook gaan uitzoeken of ze mogelijk autisme had.

Silva denkt dat haar leven er anders had uitgezien als ze het eerder geweten had. "Als presentatrice zette ik een knop om en was ik professioneel, maar eenmaal thuis was ik doodmoe en overprikkeld. Ik deed dingen die mensen van me verwachtten, maar achteraf gezien is dat echt schadelijk voor me geweest. Ik ben ook veel te snel in relaties gestapt, te vaak meegegaan in wat anderen wilden en ben uiteindelijk mijn eigen lijf voorbij gerend. Dat heeft geresulteerd in een burn-out, waardoor ik drie jaar lang niets heb gekund."

Tegenwoordig is Silva minder hard voor zichzelf en anticipeert ze op situaties die ze moeilijk vindt. "Zo weet ik bijvoorbeeld dat het zweet me letterlijk uitbreekt in sociale situaties, zelfs met familie. Ook als ik een draaidag heb, speelt dat. Daar houd ik dan gewoon rekening mee. Ik kleed me tactisch en smeer een middeltje onder mijn oksels waardoor ik een paar dagen minder transpireer. Zo valt heel veel onzekerheid al meteen weg."