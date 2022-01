De woning van Martien Meiland en Erica Renkema in Noordwijk is nog niet verkocht en dus verhuizen de twee voorlopig niet. Renkema laat aan Shownieuws weten dat de gewilde verhuizing nog even op zich laat wachten.

De twee hadden besloten een nieuwe woning te betrekken omdat hun huidige huis te makkelijk bereikbaar is voor fans, die te pas en te onpas voor de deur staan. De familie heeft het gevoel geen privacy meer te hebben.

Renkema en Meiland hebben nu besloten te wachten met verhuizen tot hun huidige huis verkocht is. "Er zijn op dit moment nog geen verhuisplannen", aldus Renkema tegenover het televisieprogramma.

De realitysterren van SBS6 proberen niet alleen van hun huis in Noordwijk af te komen, ook het chateau in Frankrijk is nog altijd niet verkocht. Onlangs is de familie flink in vraagprijs gezakt, onder het miljoen.