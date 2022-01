Vanwege een coronabesmetting heeft actrice Lupita Nyong'o de interviews voor haar nieuwe film The 355 moeten afzeggen. De Keniaans/Mexicaanse Oscarwinnares laat op Twitter weten dat ze in quarantaine is gegaan.

"Ook ik ben positief getest op COVID-19", schrijft Nyong'o in haar tweet. "Ik ben volledig gevaccineerd en heb me afgezonderd, dus ik ga ervanuit dat het goed komt. Doe er alsjeblieft alles aan om jezelf en anderen te beschermen."

De actrice roept haar volgers op om mondkapjes te blijven dragen en zich te laten vaccineren.

In The 355 speelt een van de vijf internationale spionnen die vechten tegen een terroristische organisatie. De andere leden van de groep worden gespeeld door Jessica Chastain, Penélope Cruz, Diane Kruger en Fan Bingbing.