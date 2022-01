Roxeanne Hazes heeft een manier gevonden om haar leven op een leuke manier te leiden. Onderdeel hiervan is dat ze vaker nee zegt tegen dingen waar ze eigenlijk geen zin in heeft, vertelt ze in de podcast Yous & Yay: New Emotions.

Hazes legt uit dat ze voor het eerst het gevoel heeft een stabiel leven te leiden. Zo kan ze nu op een leuke manier positief bijdragen aan alle aspecten van haar leven. Zo vindt ze het belangrijk om een leuke moeder, partner en vriendin te zijn en haar werk er goed vanaf te brengen.

Hazes heeft tijdens de coronaperiode geleerd "keihard op de rem te trappen wanneer dat nodig is". "En eigenlijk ben je dan al net iets te ver", vindt de zangeres. Ze leerde vaker nee te zeggen tegen dingen die ze niet leuk vindt. "Natuurlijk kan dat financieel gezien niet altijd", geeft ze toe.

Zo werd Hazes onlangs gevraagd om een dj te vervangen bij een radiostation. "Ik vond het heel tof dat er aan mij werd gedacht, want dat gaf mijn zelfvertrouwen een boost." De zangeres werd in een gesprek een sidekick beloofd en stond op het punt ermee in te stemmen.

"In de auto terug kreeg ik al buikpijn van het idee dat ik dat moest gaan doen, omdat ik het zo spannend vond." Haar vriend en manager Erik Zwennes vroeg haar vervolgens of ze hier nu wel echt gelukkig van zou worden. Het eerlijke antwoord hierop bleek nee, omdat de ambitie van Hazes hier niet ligt. "Dan is het zo'n verademing om hardop te kunnen zeggen dat je het gewoon niet gaat doen."