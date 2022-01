Catherine 'Kate' Middleton viert deze zondag haar veertigste verjaardag. In tegenstelling tot sommige van haar familieleden en collega's blijft de hertogin van Cambridge wat meer in de luwte, maar dat betekent niet dat ze stilzit. Integendeel, ze is een van de actiefste leden van het Britse koningshuis. Maar wat doet Middleton precies?

In 2005 rondt Middleton haar studie kunstgeschiedenis af. Ze is dan al een actief lid van een club die acties organiseert voor goede doelen en blijft dat ook na haar afstuderen doen. Zo stelt ze een foto-expositie samen ten behoeve van UNICEF en bezoekt ze kinderziekenhuizen om daar voor te lezen.

Na haar studie is ze enige tijd werkzaam als inkoper bij de kledingketen Jigsaw. Ook werkt ze tot 2011 bij Party Pieces, het succesvolle bedrijf van haar ouders dat feestspullen verkoopt. Middleton helpt met de marketing en ze maakt foto's. Op haar initiatief werkt het bedrijf ook meerdere malen samen met goede doelen.

In 2011 trouwt Middleton met prins William en is ze officieel lid van het Britse koningshuis. Daarmee krijgt de hertogin ook een nieuwe werkgever. De royal family heeft elk jaar (in elk geval buiten coronatijd) ruim tweeduizend bijeenkomsten waarbij Middleton en haar man aanwezig moeten zijn. Dat loopt uiteen van het bijwonen van een huwelijk van een royal tot een lintje doorknippen. Koningin Elizabeth kan dat - zeker nu ze wat ouder is - niet allemaal alleen en dus wordt ze niet alleen geholpen door haar zoons, maar ook door Middleton.

Middleton tijdens een jachtrace in Nieuw-Zeeland. Middleton tijdens een jachtrace in Nieuw-Zeeland. Foto: BrunoPress

Daarnaast zijn de leden van het Britse koninklijk huis - en dus ook de hertogin - beschermheren en -vrouwen van diverse organisaties. Het schijnt dat Kate voor haar huwelijk met William al bezoeken aan diverse instanties bracht om te kijken of ze daar haar naam aan zou kunnen verbinden. Zo ging ze langs bij het East Anglia's Children's Hospice, waar ze zich nu al tien jaar voor inzet. "Ze kwam gelijk over als iemand die goed met kinderen kan omgaan", vertelde directeur Tracy Rennie.

Inmiddels is Middleton het gezicht van zo'n twintig organisaties. Eén thema keert regelmatig terug in het werk dat ze doet: mentale gezondheid. Voor de Royal Foundation, die ze oprichtte met William en haar zwager Harry, bedacht de hertogin de campagne Heads Up. Met het initiatief willen ze taboes doorbreken en mensen makkelijker laten praten over hun mentale gezondheid. De campagne moet ervoor zorgen dat mensen sneller hulp zoeken bij bijvoorbeeld een psycholoog.

Ook opvoeding en jonge kinderen zijn onderwerpen waar Middleton zich veel mee bezighoudt. In 2018 startte ze met een stuurgroep (een groep die de doelstellingen binnen een project bepaalt) die kijkt naar de situatie van kinderen tot vijf jaar en hoe deze mogelijk verbeterd kan worden. Het gaat dan vooral om kinderen die opgroeien in armoede, verslaafde ouders hebben of in een andere problematische situatie verkeren.

Middleton bezoekt een ziekenhuis in Londen. Middleton bezoekt een ziekenhuis in Londen. Foto: BrunoPress

Ook zet Middleton zich regelmatig in voor de Britse scouting, wat ze al ruim tien jaar doet. "Kate heeft voor een enorme toename in het aantal leden gezorgd", zegt scoutingdirecteur Matt Hyde. "Haar interesses en waarden komen overeen met waar de scouting voor staat: vrijwilligerswerk, zelfstandigheid en tijd doorbrengen in de natuur." Middleton brengt ook haar kinderen George, Charlotte en Louis die waarden bij. "Of het nu regent of niet, ik sleep ze naar buiten", zei ze tegen de BBC. De sportieve hertogin, die in haar vrije tijd veel tennist, zeilt en hockeyt, zet zich daarnaast regelmatig in voor verschillende sportorganisaties.

Niet alleen sport de hertogin graag, ook is ze een (gediplomeerd) portretfotograaf. Voor het Victoria and Albert Museum in Londen werkt ze mee aan kunst- en fototentoonstellingen en is ze beschermvrouwe van de National Portrait Gallery, waar ze een paar jaar geleden een tentoonstelling cureerde. In 2021 bracht ze zelfs een fotoboek uit. Het boek bevat foto's die tijdens de pandemie zijn genomen.

De vraag die iedereen heeft: wat verdient ze hier dan mee? Haar salaris krijgt ze van haar schoonvader Charles, die jaarlijks zo'n 4 miljoen euro stort op de rekening van zijn zoon en schoondochter. Dat mogen ze besteden aan alles met betrekking tot hun activiteiten voor het koningshuis: van het kopen van kleding tot geld dat ze moeten uitgeven voor hun Royal Foundation. Het gaat om een groot bedrag, waarvan een aanzienlijk deel dus ook wordt geïnvesteerd in het goede doel.