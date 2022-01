Voormalig Boer zoekt Vrouw-deelnemers Michelle van Asseldonk en Maarten Bos zijn op 16 november voor het eerst ouders geworden. Het koppel laat dinsdag weten dat alles goed gaat met dochter Jasmijn.

"We hebben er de eerste weken bewust voor gekozen om deze tijd te gebruiken om elkaar te leren kennen en te wennen aan elkaar", vertelt Van Asseldonk op de site van Boer zoekt Vrouw.

"En daar zijn we zo blij mee. Het gaat nu ongelooflijk goed. De borstvoeding loopt super, Jasmijn groeit als kool en er zijn zelfs al wat nachten dat ze acht uur achter elkaar doorslaapt", laat de champignonkweker weten.

"Wij zien het niet, maar in onze omgeving vinden ze dat Jasmijn vooral op Maarten lijkt. Ze heeft alleen mijn neus en verder heeft ze alles van Maarten."

Het stel leerde elkaar in 2018 kennen tijdens de opnames van het datingprogramma en zijn inmiddels ruim drie jaar samen. Bos vroeg Van Asseldonk in 2020 ten huwelijk. Wanneer het koppel gaat trouwen is nog niet bekend.