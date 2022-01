Kunstenares Ans Markus is veranderd sinds er in augustus 2020 eierstokkanker bij haar werd geconstateerd. In gesprek met Trouw zegt ze zich over te durven geven aan kwetsbaarheid.

"Ik heb geleerd dat door je kwetsbaarheid te tonen, je juist krachtig kunt overkomen. Je laat zien dat je ook maar een mens bent, met angsten, onzekerheden en fouten", aldus de 74-jarige Markus, die inmiddels schoon is verklaard.

Volgens de kunstenares heb je geen vermommingen meer nodig als je je kwetsbaar durft op te stellen. "Maar ook geen pose die andere mensen op afstand houdt, zoals veel mensen mij kennen: met een harde gezichtsuitdrukking, donker haar, donkere ogen en felrode lippen. Kwetsbaarheid betekent voor mij jezelf echt laten zien."

Markus is door haar ziekte vrijer geworden. "Ik kan nu makkelijker lachen en meer genieten van het leven. Er is veel om dankbaar voor te zijn. Ik hoop dat mensen mijn ware gezicht zullen onthouden."