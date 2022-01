Koen Pieter van Dijk, beter bekend als Koen Kardashian, is van plan om zijn echte naam weer meer te gaan gebruiken. De influencer en presentator vindt die naam beter voelen nu hij is afgekickt van zijn drugsverslaving, vertelt hij in LINDA.meiden.

Op de vraag welke naam nu meer bij hem past, antwoordt hij met Koen Pieter van Dijk. "De lieve, zorgzame jongen. Koen Kardashian was een door de media geschetst imago, waar ik zelf ook aan heb meegewerkt", legt hij uit.

"Die champagne drinkende meid die alleen maar op rode lopers stond. Een soort karikatuur van mezelf, die in Amsterdam bekendstond als: waar Koen is, is snuif. Dat is natuurlijk niet heel erg chic."

De realityster zegt niet meteen helemaal afstand te doen van de naam en van het bijbehorende imago, maar voelt zich wel meer zichzelf.

Van Dijk vertrok in juli naar Zuid-Afrika om daar zes weken opgenomen te worden in een afkickkliniek. Hij was verslaafd aan cocaïne en snoof tijdens zijn dieptepunt naar eigen zeggen 5 gram per dag.

Sinds zijn terugkeer in Nederland gaat het beter met hem. "Het gaat goed, maar het is wennen. Soms mis ik Zuid-Afrika: het voelde zo veilig, zonder verleidingen. Want het is natuurlijk niet: ik ga zes weken naar Zuid-Afrika en daarna is het klaar. Nu pas begint het proces."