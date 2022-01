Anna Nooshin kan negatieve opmerkingen die ze online krijgt steeds beter van zich afzetten, maar tegelijkertijd snapt ze ook beter waar sommige kritiek vandaan komt. De influencer en presentatrice ergert zich soms ook aan oudere beelden van zichzelf, vertelt ze in LINDA.meiden.

"Wanneer ik fragmenten van vroeger terugzie, denk ik: wie is die vrouw die daar aan de talkshowtafel zit? Zo betweterig, zo hautain, alsof ik weet hoe het allemaal moet", aldus Nooshin.

"Ik vind haar soms ook bloedirritant, dus nu snap ik die comments wel", verwijst ze naar negatieve reacties die ze kreeg.

De YouTuber probeert zich minder aan te trekken van wat mensen over haar zeggen, wat haar over het algemeen goed afgaat, al is het een proces met vallen en opstaan. Het zijn vooral de roddels waar Nooshin tegenaan loopt. "Als er onwaarheden over me worden verspreid, ben ik geneigd mezelf te verdedigen."

Nooshin overwoog niet lang geleden haar Instagram-account te verwijderen, omdat het haar soms ongelukkig maakt. Ze zag een collega hetzelfde doen, maar besloot er uiteindelijk toch van af te zien. "Mijn account heb ik met veel liefde, tijd en energie opgebouwd. Het voelde ondankbaar om het weg te gooien en mijn volgers voor lief te nemen, omdat het even tegenzit."