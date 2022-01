Loretta Schrijver heeft de laatste maanden gezien hoe goed en lief mensen voor elkaar kunnen zijn. De presentatrice zegt in De Telegraaf dat ze geen hoge pet op had van de mensheid, maar door de continue zorg die ze ontving nadat er darmkanker bij haar werd geconstateerd, kijkt ze daar nu anders tegenaan.

Schrijver vindt dat het traject haar heeft veranderd: ze is emotioneler en gevoeliger geworden. De 65-jarige presentatrice was niet trots op de mensheid, omdat ze vindt dat we niet goed omgaan met dieren en de natuur. Maar door de goede zorg in het St. Antonius Ziekenhuis heeft ze "weer oog gekregen voor de individuele mens".

"Ook heb ik het 'oh, fijn'-denken meer omarmd. Dat wil zeggen: blij zijn met kleine huiselijke niksdingetjes, zoals een opgeruimde kamer of een lekkere maaltijd. Voorheen nam ik dat allemaal voor lief, maar de weg heeft eventjes een knik gemaakt en me anders doen denken. Ik kijk anders naar het leven. Dit is een soort wedergeboorte. Zo voelt het."

Maandag keert Schrijver terug als presentatrice van Koffietijd, iets waar ze al maanden naar uitkijkt. "Ik prijs me gelukkig weer te kunnen doen waar ik zo van hou. Werken, en bij de mensen zijn waar ik dat graag mee doe. Vorige week appte Quinty Trustfull me: 'Nog zeven nachtjes slapen!' Potverdorie, dacht ik. Dat is inderdaad zo. Dan begint Koffietijd voor mij weer. Ik ben weer back on track. Ik heb een rotjaar achter de rug, maar dat hoofdstuk is gesloten. Het gaat nu alleen nog maar bergopwaarts."