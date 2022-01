Thorn de Vries en diens vriendin Mandy Woelkens zijn voor het eerst ouders geworden. Dat laten de acteur en de hoofdredacteur van LINDA.meiden zondag weten op Instagram.

"Verliefd. Ik kan naar je blijven kijken, baby Z. En ik ben zo zo zo trots op Mandy voor hoe ze jou ter wereld heeft gebracht", schrijft De Vries, bekend van rollen in SpangaS en ANNE+.

"Er is iets in mijn hart geopend waarvan ik het gevoel niet kan beschrijven. Dat het alles en meer is, doet namelijk zelfs nog tekort. Deze kleine is mijn hele hart. Wij zijn compleet", aldus Woelkens op haar eigen Instagram.

Eind augustus maakten de 26-jarige De Vries en de 30-jarige Woelkens bekend in verwachting te zijn. "Het is je nieuwe fave queer baby mommy met haar baby zaddy", schreef Woelkens toen bij de foto's met haar babybuik. Met 'zaddy' wordt verwezen naar De Vries, die zich identificeert als non-binair.

Recent brachten De Vries en Woelkens samen het boek FAQ Gender uit. Daarin beantwoorden ze door middel van hun eigen ervaringen vragen over gender. Zo komt onder meer aan bod hoe je weet of je non-binair bent en hoe je een non-binair iemand aanspreekt.