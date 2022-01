De Australische zangeres Tones and I gaat trouwen. De 26-jarige singer-songwriter is ten huwelijk gevraagd door haar vriend, de voetballer Jimmy Bedford.

Met een foto op Instagram maakte de artieste, die eigenlijk Toni Watson heet, het nieuws op Nieuwjaarsdag bekend aan haar volgers.

Op de foto, waarop de twee elkaar kussen en de ring van de verloving te zien is, plaatste Tones and I slechts emoji's van een ring en een hartje. Ze heeft zo'n twee jaar een relatie met Bedford.

Tones and I brak door met haar debuutsingle Dance Monkey. Het liedje was in de zomer van 2019 een wereldwijde hit en stond ook op de eerste plaats van de Nederlandse Top 40.